Złota Piłka "odjechała" Lewandowskiemu? Porażka w LM może okazać się decydująca

W 2020 roku Robert Lewandowski został okradziony ze Złotej Piłki, gdy "France Football" anulowało plebiscyt. W 2021 roku - trofeum kontrowersyjnie przyznano Lionelowi Messiemu. A w 2022 roku - wygląda na to, że Lewandowski szanse na Złotą Piłkę może utracić na boisku.

Jeszcze kilka tygodni temu, gdy "France Football" zmieniło zasady przyznawania Złotej Piłki, akcje Lewandowskiego zaczęły rosnąć. Francuska gazeta poinformowała, że trofeum przyznane zostanie po zakończeniu sezonu - a nie na koniec roku, jak miało to miejsce do tej pory. Oznaczało to, że w tej edycji nie będzie brany pod uwagę występ na mundialu, a głównym kryterium - poza indywidualnymi statystykami i wpływem na zespół - będzie Liga Mistrzów.

Dla kogo Złota Piłka? Lewandowski poza LM, Benzema, Salah i De Bruyne wciąż w grze

Liczby Lewandowskiego wciąż robią niebotyczne wrażenie. Polak jest liderem klasyfikacji strzelców LM i pewnie sięgnie po koronę króla strzelców Bundesligi, dokładając do tego mistrzostwo Niemiec. Problem w tym, że konkurencja nie śpi, a wręcz przeciwnie - robi co może, by pokrzyżować plany Lewandowskiemu i wciąż jest w grze o trofeum Champions League.

Karim Benzema w wieku blisko 35 lat przeżywa najlepszy okres w karierze. Byłoby przesadą powiedzieć, że Francuz w pojedynkę rozprawił się z Chelsea, ale to właśnie on zdobył cztery z pięciu bramek dla Realu w ćwierćfinale z obrońcą trofeum i dał Realowi awans do półfinału.

Co więcej, Benzema jest tylko o krok za Lewandowskim w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów. Na razie traci do Polaka jedną bramkę, ale może wyprzedzić go na późniejszym etapie. Do tego Benzema dołoży koronę króla strzelców La Liga (10 bramek przewagi nad drugim zawodnikiem) i najprawdopodobniej sięgnie po mistrzostwo Hiszpanii.

W grze o wygraną w Lidze Mistrzów są także inni faworyci plebiscytu - Mohamed Salah i Kevin De Bruyne. Zarówno Liverpool, jak i Manchester City wygrały swoje pierwsze spotkania w 1/4 LM, a także zaciekle rywalizują o mistrzostwo Anglii. Jeśli któryś z piłkarzy zakończy sezon z takim dubletem - może okazać się faworytem w wyścigu po Złotą Piłkę.

To właśnie ta trójka - po odpadnięciu "Lewego" z LM jest na czele wyścigu po prestiżowy Balon d'Or. Wyniki plebiscytów rządzą się jednak swoimi prawami...