Wraz z zakończeniem Copa America oraz Euro 2020 przyszedł czas na podsumowanie pracy zawodników na przestrzeni ostatniego sezonu. "Marca", piórem dziennikarza Conora Clancy'ego, przygotowała przegląd pięciu piłkarzy, którzy mają - według hiszpańskiej gazety - największe szanse, by swoimi wyczynami zasłużyć na Złotą Piłkę.

Messi za sukces w Ameryce, Jorginho za sukcesy w Europie

Pierwszym z nich jest - można by rzec, że już tradycyjnie - Leo Messi, który powiódł Argentynę do jej pierwszego triumfu w Copa America od 1993 roku. Messi aż trzykrotnie dochodził do finału turnieju (2007, 2015, 2016), ale za każdym razem puchar wymykał mu się z rąk.

Tym razem, jak pisze dziennik, "osiągnął on ze swoim krajem nieśmiertelność", a ponadto "nawet w klubie wykazywał się swoją najlepszą formą".



Drugim piłkarzem mającym posiadać pewne szanse na zdobycie nagrody jest Jorginho, który ma za sobą bardzo udany sezon - reprezentant Włoch brazylijskiego pochodzenia sięgnął zarówno po mistrzostwo Europy, jak i po triumf w Lidze Mistrzów wraz z londyńską Chelsea. Właśnie te dwa osiągnięcia, skumulowane ze sobą, mają przybliżać gracza do Złotej Piłki.

Kapitan Anglii i kapitan Włoch, czyli Kane i Chiellini

Harry Kane mógłby być z kolei faworytem w wyścigu po wyróżnienie przyznawane przez "France Football", ale porażka Anglii w finale mistrzostw Europy skomplikowała sprawę. Jak napisał Clancy, "Kane potrzebował czasu, by rozgrzać się w turnieju, ale wszedł na dobrą drogę w rundach pucharowych". Koniec końców, Anglik ma za sobą całkiem niezłe lato.

Ciekawym typem wydaje się Giorgio Chiellini. Włoch stanowił podporę defensywy "Squadra Azzurra" wraz Leonardo Bonuccim i - będąc zresztą kapitanem - był jednym z najjaśniejszych punktów reprezentacji prowadzonej przez Roberto Manciniego.



Złota Piłka w rękach obrońcy to jednak niezwykła rzadkość - ostatnim defensorem, który ją otrzymał, był Fabio Cannavaro. Nie można jednak wykluczyć, że Chiellini znajdzie uznanie wśród głosujących w pleiscycie.



Robert Lewandowski dzięki fantastycznemu sezonowi w Bayernie

"Marca" wśród faworytów wymienia także Roberta Lewandowskiego. Polak ma co prawda za sobą nieudany start z reprezentacją na Euro 2020, gdyż "Biało-Czerwoni" odpadli z rywalizacji już na poziomie fazy grupowej, ale jak podkreślono "jego doskonałość w Bayernie Monachium nie powinna zostać przeoczona".



"Lewy" po raz kolejny z Bawarczykami sięgnął po mistrzostwo Niemiec i zrobił to w wielkim stylu, bijąc utrzymujący się przez blisko 50 lat rekord Gerda Muellera w liczbie goli strzelonych w trakcie jednego sezonu Bundesligi. Polski snajper do siatek rywali trafiał w ostatniej kampanii ligowej aż 41 razy i to ma być właśnie główna karta przetargowa w walce o Złotą Piłkę.

