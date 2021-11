Hiszpański dziennik "Marca" zebrał opinie znanych ludzi świata sportu na temat plebiscytu Złotej Piłki. Cytuje głosy piłkarzy, trenerów czy sportowców z innych dyscyplin, którzy wypowiedzieli się publicznie na temat ich faworytów do otrzymania tej prestiżowej nagrody.

Jednym z tych, którzy głośno wyrazili swoje zdanie w temacie Złotej Piłki, jest Mauricio Pochettino, trener Paris Saint-Germain. - Dałbym tę nagrodę Leo Messiemu - stwierdził Agrentyńczyk, co oczywiście nie dziwi. Przekonuje jednak, że nie tylko dlatego, że to obecnie zawodnik PSG. - Uznałbym tak nawet gdybym go nie trenował. Bez wątpliwości - zaznaczył.

Przyznał jednak, że na drugim miejscu uplasowałby się u niego Robert Lewandowski.

Rafa Nadal nie wybrałby Roberta Lewandowskiego

Z kolei słynny hiszpański tenisista Rafael Nadal w mediach społecznościowych poparł w tym wyścigu Karima Benzemę z Realu Madryt. "Powodzenia, ma moje wsparcie w tegorocznej edycji Złotej Piłki" - napisał Nadal.

Jak zaznacza hiszpański dziennik, "zakochany w Benzemie" jest też były piłkarz Realu Roberto Carlos. - To sam top topów - ocenił napastnika Brazylijczyk.

"Marca" cytuje również opinię aktualnego mistrza Europy Giorgio Chielliniego. Nie ma tu zaskoczenia. Włoch postawił na swojego kolegę z kadry, czyli Jorginho. - Mam nadzieję, że wygra, bo to mój przyjaciel - stwierdził szczerze Chiellini. - Był kluczowy dla naszego systemu gry. Zawsze uważałem Jorginho za świetnego piłkarza, ale dzięki pracy z Roberto Mancinim ewoluował i teraz to naprawdę zawodnik z samego topu.

De Bruyne za Złotą Piłką dla "Lewego"

Z kolei gwiazdor Celty Vigo Iago Aspas najpierw rozpływał się nad formą Mo Salaha, ale potem stwierdził, że Złotą Piłkę przyznałby Robertowi Lewandowskiemu.

Podobnego zdania jest Kevin De Bruyne z Manchesteru City. Podkreślił, że Lewandowski powinien otrzymać to wyróżnienie ze względu na formę w ostatnich dwóch sezonach. - Patrząc na okres ostatnich dwóch lat - z racji odwołania plebiscytu w zeszłym roku - wręczyłbym Złotą Piłkę Lewandowskiemu - cytuje Belga "Marca".

"Złota Piłka" zostanie wręczona 29 listopada w Paryżu.





