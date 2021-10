Złota Piłka dla Lewandowskiego? Messi zabrał głos

W piątek poznaliśmy nazwiska 30 zawodników, którzy liczą się w walce o tegoroczną Złotą Piłkę. Wśród nominowanych znaleźli się między innymi: Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo.



Zwycięzcę poznamy 29 listopada podczas uroczystej gali w Theatre du Chatelet w Paryżu po głosowaniu, w którym wezmą udział dziennikarze sportowi oraz trenerzy i kapitanowie reprezentacji.



Złota Piłka. Leo Messi zagłosuje na Roberta Lewandowskiego?

Jednym z uprawnionych do głosowania jest Leo Messi - kapitan Argentyny. Kto będzie mógł liczyć na jego wsparcie?

Jak przyznał gwiazdor PSG, najprawdopodobniej zagłosuje on między innymi na dwóch klubowych kolegów - Mbappe i Neymara, lecz wyróżniony może zostać przez niego także Lewandowski.



- W PSG jest dwóch piłkarzy, na których oddałbym głos - Neymar oraz Mbappe. Potem są zawodnicy, którzy mieli świetny sezon na poziomie indywidualnym, jak Lewandowski. Karim Benzema również miał wspaniały rok - stwierdził Messi na łamach "L'Equipe".



- Trudno stwierdzić, kto wygra. Duże znaczenia ma to, co osiągniesz z drużyną. To była nagroda dla najlepszego piłkarza roku, ale obecnie to trofeum dla tego, kto zgarnął najwięcej tytułów. To ma ogromne znaczenie w tym plebiscycie - dodał.



