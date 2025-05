Złe wieści ws. Lewandowskiego. Tuż przed El Clasico. Flick przekazał

El Clasico to jedno z najbardziej wyczekiwanych starć w piłkarskim świecie. Boiskowe potyczki między Realem Madryt a FC Barceloną urosły do miana meczów kultowych, które oglądane są przez miliony osób na całym świecie. Szczególną wartość zyskują jednak, kiedy ich stawka jest niebagatelnie wysoka. Tak też będzie 11 maja, bowiem hiszpańscy giganci zmierzą się ze sobą w wyścigu o tegoroczne mistrzostwo La Ligi. Na chwilę obecną "Duma Katalonii" posiada bowiem 4 "oczka" przewagi nad ekipą "Królewskich". Do końca sezonu pozostały już niespełna 4 kolejki, dlatego ewentualne zwycięstwo z bezpośrednim oponentem może znacznie ułatwić dalszą walkę.

Wiele spekulowało się o tym, czy Robert Lewandowski wystąpi w tym spotkaniu. Wszystko to z powodu kontuzji, której kapitan reprezentacji Polski nabawił się w kwietniowym starciu z Celtą Vigo. Od tego czasu obserwował on poczynania swoich klubowych kolegów z trybun. Sytuacja zmieniła się dopiero 6 maja, kiedy to Lewandowski zasiadł na ławce, a w późniejszym czasie został wpuszczony w na boisku w trakcie półfinałowego starcia Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Z powodu przebiegu zdarzeń musiał on spędzić dodatkowe 30 minut na placu boju.