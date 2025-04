Złe wieści o Lewandowskim to jednak była prawda. Niepokój przed finałem z Realem Madryt

Wiadomo już, że w wielkim finale Pucharu Króla w sezonie 2024/25 FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt . Będzie to więc starcie najcięższej wagi i właśnie dla takich meczów Robert Lewandowski dołączył do "Dumy Katalonii" w 2022 roku.

Dla polskiego napastnika będzie to pierwszy finał Pucharu Króla w karierze. Do klubu z Katalonii musiał przyjść Hansi Flick , aby FC Barcelona przeszła przez wszystkie szczeble i zameldowała się na tym najwyższym.

Barcelona zagra w finale z Realem Madryt. Lewandowski na ławce? To możliwe

Trenerzy bardzo często w zależności od rozgrywek rotują bramkarzami. Hansi Flick natomiast w tym sezonie rotuje napastnikami . Zapowiedzi Jordiego Gila potwierdziły się. Ferran Torres zagrał od pierwszej minuty kosztem "Lewego" i zdobył gola na wagę awansu do wielkiego finału . Niesprawiedliwością byłoby więc pozbawić Hiszpana z udziału w tym meczu.

Sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Możliwe, że przez najbliższe trzy tygodnie wiele się zmieni i pod wpływem różnych nieprzewidzianych okoliczności to jednak Robert Lewandowski znajdzie się w pierwszym składzie na mecz z Realem Madryt. W tym momencie wiele wskazuje jednak na to, że tak się nie stanie. Polski napastnik jest bardzo skupiony na rozgrywkach LaLiga i Lidze Mistrzów, gdzie walczy o korony króla strzelców. Trudno jednak założyć, że posadzenie go na ławce w tak ważnym meczu jak finał pucharu z Realem Madryt nie będzie dla niego bolesne.