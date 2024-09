W sobotę FC Barcelona w meczu czwartej kolejki LaLiga rozbiła na Stadionie Olimpijskim Real Valladolid aż 7:0, a Robert Lewandowski trafił do siatki na 2:0 w 24. minucie . Później zanotował jeszcze asystę, a po niemal dwóch kwadransach drugiej połowy został zmieniony przez Ferrana Torresa. Dla Polaka była to czwarta bramka w tym sezonie ligi hiszpańskiej - w pierwszej serii gier zanotował dublet przeciwko Valencii, a w drugiej pokonał golkipera Athleticu. Do siatki nie trafił tylko w we wtorek 27 sierpnia w wyjazdowym starciu z Rayo Vallecano.

Reklama