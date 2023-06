Złe wieści dla Roberta Lewandowskiego. Jego notowania drastycznie spadły

Portal Transfermarkt co jakiś czas wprowadza aktualizację cen piłkarzy - ci, którzy się rozwijają, drożeją. Tanieją natomiast ci, którzy powoli przymierzają się do pożegnania z piłką nożną na najwyższym poziomie oraz tacy, których notowania spadają np. z powodu spadku formy.

Nie da się ukryć, że Robert Lewandowski powoli zbliża się do końca swojej wspaniałej kariery - wszak 21 sierpnia 2023 roku skończy 35 lat. W momencie transferu do FC Barcelona jego cena ustalona przez Transfermarkt wynosiła 45 milionów euro. Następnie spadła do 40 milionów. Aktualnie wynosi "zaledwie" 30 milionów euro.