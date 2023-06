Złe wieści dla Roberta Lewandowskiego. Chodzi o Złotą Piłkę

Francuski dziennik "L'Equipe" podał najważniejsze daty dotyczące nadchodzącej gali Złotej Piłki. Uroczysta gala magazynu "France Football" odbędzie się dopiero 30 października - o dwa tygodnie później niż w zeszłym roku. Z kolei 6 września do wiadomości publicznej zostaną podane nazwiska trzydziestu piłkarzy i dwudziestu piłkarek nominowanych do głównych nagród oraz po dziesięciu zawodników, którzy powalczą o nagrodę im. Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza oraz im. Raymonda Kopy dla najlepszego gracza do lat 21.