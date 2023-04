Złe wieści dla Lewandowskiego. Może przegrać trofeum. Przewaga stopniała

Real Madryt w niedzielnym meczu 27. kolejki LaLiga walczył o to, by nie tracić do prowadzącej w tabeli Barcelony więcej niż dwanaście punktów. "Duma Katalonii" w sobotę wykonała swoje zadanie, pokonując ostatnie w stawce Elche 4:0. "Królewscy" przeskoczyli nisko wiszącą poprzeczkę, wygrywając z Realem Valladolid na Estadio Santiago Bernabeu aż 6:0.

Benzema show na Bernabeu. Francuz goni Roberta Lewandowskiego

Tym samym zanotował gole numer 12, 13 i 14 w tym sezonie Primera Division. Zbliżył się więc go "Lewego" na zaledwie trzy trafienia. Wydawało się, że wychowanek Olympique'u Lyon nie jest w odpowiedniej dyspozycji sportowej, by powalczyć o Trofeo Pichichi, ale wygląda na to, że i on zaczyna łapać dobrą formę.