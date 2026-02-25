Złe wieści dla Barcelony. Już potwierdzili, Lewandowski musi poczekać

Spory emocjonalny roallercoaster przeżywają ostatnio sympatycy FC Barcelona. Drużyna Hansiego Flicka wróciła co prawda na fotel lidera La Ligi, ale za to za kilka dni może zakończyć się jej przygoda z krajowym pucharem. Atletico w lutym nie pozostawiło "Dumie Katalonii" żadnych złudzeń i na własnym obiekcie triumfowało aż 4:0. Jeszcze oczywiście nie wszystko stracone, ponieważ pozostało co najmniej dziewięćdziesiąt minut rewanżowego starcia. "Blaugrana" przed własną publicznością potrzebuje jednak zagrać perfekcyjnie.

Dodatkową motywacją dla zawodników będzie zagorzały doping kibiców. Działacze chcieli zrobić pozytywną niespodziankę i zwiększyć pojemność remontowanego wciąż Camp Nou za sprawą otwarcia trybuny północnej. Walka z czasem zakończyła się w środowe przedpołudnie. Efekt jest niekorzystny dla giganta, o czym poinformowali dziennikarze "mundodeportivo.com". To prawdziwy cios dla piłkarzy, którzy po cichu liczyli na większe wsparcie.

Blisko otwarcia północnej trybuny na Camp Nou. Kluczowe najbliższe dni

"FC Barcelona starała się o uzyskanie od Rady Miasta Barcelony zgody na pierwsze otwarcie północnej trybuny Camp Nou w ramach fazy 1C, ale zrezygnowała z tego celu, ponieważ procedury administracyjne nie zostały zatwierdzone na czas" - napisał Sergi Sole. Żurnalista przekazał następnie, że do przełomu może dojść całkiem szybko. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dodatkowe miejsca zostaną udostępnione do sprzedaży na potyczkę z Sevilla FC. Zaplanowano ją na 15 marca.

Zaledwie kilka dni później w kalendarzu znajduje się spotkanie w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. "Na ten mecz europejski klub ma nadzieję mieć pojemność 62 000 miejsc, aby stworzyć bardziej sprzyjającą atmosferę do awansu do ćwierćfinału najważniejszych europejskich rozgrywek klubowych" - dodał autor materiału. Byłaby to najlepsza nagroda dla Roberta Lewandowskiego i kolegów za dobrą postawę w fazie zasadniczej. Na razie gwiazdy oraz ich fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Tekstowe relacje ze spotkań FC Barcelona w Interia Sport.

