Złamanie u Lewandowskiego potwierdzone. Ważne wieści przed barażami. Urban już wie

Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona - Villarreal CF pojawił się na murawie w 67. minucie. Polak zdążył zapisać się na liście strzelców i zdobył gola na 4:1 - ustanawiając wynik spotkania.

Są też jednak złe wieści. Dzień po tym meczu FC Barcelona w oficjalnym komunikacie poinformowała, że Robert Lewandowski doznał urazu złamania lewego oczodołu. Do tej pory nie pojawiły się żadne informacje na temat tego, jak długo potrwa przerwa w grze polskiego napastnika.

Teraz właśnie z taką informacją wyszedł Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Dziennikarz podaje, że Robert Lewandowski nie zagra tylko w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt.

W tym spotkaniu FC Barcelona czeka bardzo trudne zadanie. Podopieczni Hansiego Flicka będą musieli odrobić czterobramkową stratę z Madrytu, a na domiar złego w kadrze zabraknie Roberta Lewandowskiego. Szanse na odwrócenie losów tego dwumeczu jeszcze bardziej stopniały.

Media: Wtedy wróci Lewandowski. Polak doznał urazu złamania kości oczodołu

Polski napastnik ma być już gotowy na mecz z Athletic Club, który FC Barcelona rozegra w Bilbao 7 marca. W obliczu wielkiego niepokoju o zdrowie Polaka są to bardzo dobre wieści dla Jana Urbana.

Selekcjoner reprezentacji Polski już wie, że będzie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego w meczu barażowym, którego stawką będzie gra "Biało-Czerwonych" na mistrzostwach świata, które zostaną rozegrane latem 2026 roku.

W najbliższym czasie będzie musiał grać w specjalnej masce. Wszystko po to, aby chronić twarz piłkarza podczas boiskowych starć z rywalami - informuje Tomasz Włodarczyk.

Mecz barażony z Albanią zostanie rozegrany 26 marca 2026 roku. Od wyniku tego spotkania zależeć będzie to, czy reprezentacja Polski nadal będzie liczyć się w walce o udział na mundialu.

Robert Lewandowski Photo by GONGORA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP

FC Barcelona poinformowała o kontuzji kolejnego zawodnika JAVIER BORREGO / Spain DPPI / DPPI via AFP / Alex Caparros/Getty Images AFP

Roman Kołtoń mocno po odpadnięciu Jagiellonii z Ligi Konferencji. "Oba mecze zawalił". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport