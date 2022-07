We wtorek wieczorem FC Barcelona opublikowała długo wyczekiwany komunikat. Ogłosiła Roberta Lewandowskiego swoim nowym piłkarzem informując, że jego kontrakt będzie obowiązywał do 2026 roku. Została w nim zawarta kosmiczna klauzula odstępnego.

Teraz Polak czeka na swoją oficjalną prezentację, która odbędzie się w środę o 18.00 czasu polskiego oraz na debiut.

Robert Lewandowski czeka na debiut w FC Barcelona. Z jakim numerem zagra?

Wszystko wskazuje na to, że premierowym meczem Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona będzie prestiżowe starcie z Realem Madryt, które odbędzie się w niedzielny poranek. Wciąż nie wiadomo jednak, z jakim numerem na plecach zaprezentuje się Polak.

O sprawie pisze kataloński "Sport". Jak czytamy, Barcelona chce jak najszybciej dać Robertowi Lewandowskiemu "9", by móc zacząć sprzedawać jego koszulki. Klub liczy, że dzięki temu wzbogaci się nawet o 20 mln euro.

Sęk jednak w tym, że w "Dumie Katalonii" trykot z dziewiątką na plecach należy do Memphisa Depay'a, który nieźle zaprezentował się w sparingu z Interem Miami. Klub chce wprawdzie sprzedać Holendra, lecz ten nie zamierza odchodzić.

"Problemem będzie naciskanie go, by oddał swój numer Lewandowskiemu" - pisze "Sport" zaznaczając, że trudno będzie przejąć Polakowi jego ulubiony numer już w niedzielę. Czy sprawa ta może wywołać zgrzyty w szatni? Odpowiedź na to pytanie dopiero poznamy.

