W niedzielnym meczu na szczycie z Gironą , Robert Lewandowski w końcu zdobył bramkę, ale niewiele pomogła ona mistrzom Hiszpanii. Co prawda w samej końcówce Polak miał świetną okazję do zdobycia bramki na 3:3, ale uderzenie głową kompletnie mu nie wyszło , a za moment rywale zdobyli kolejnego gola i spotkanie zakończyło się wynikiem 2:4.

" Ludzie są wściekli z powodu przegranej . Przeciwnicy uderzyli w nas mocno, gdy mieli swoje momenty, a my nie odpowiedzieliśmy. Musimy być bardziej skuteczni i to wyznacza nasz sezon. Wygraliśmy wiele meczów minimalnie" - przyznawał Xavi Hernandez na pomeczowej konferencji prasowej .

To sprawia, że Lewandowski, który broni korony króla strzelców, obecnie zajmuje dopiero czwarte miejsce w tej klasyfikacji. Co więcej, także w Lidze Mistrzów notuje najgorsze statystyki od lat, bo do tej pory zdobył zaledwie jedną bramkę.