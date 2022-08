Żenujący poziom żartów z Roberta Lewandowskiego w TVP. "Toporne i chamowate"

Za rozrywkę tego wieczoru odpowiadał "Kabaret Super Show Dwójki", a okazja była nie byle jaka. 20-lecie obchodził znany program w formule "śniadaniowej" pod tytułem "Pytanie na śniadanie".

Kabaret Super Show Dwójki o Robercie Lewandowskim

Od początku dowcipy nie były najwyższych lotów, poruszono tematy inflacji i piosenkarki Edyty Górniak, ale najważniejszą częścią występu była satyra związana z udawanym wywiadem z Robertem Lewandowskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wywiad z Robertem Lewandowskim po meczu z Real Sociedad. WIDEO Eleven Sports

Komicy odgrywali rolę "Lewego", ale także Anny Lewandowskiej. Małżeństwo w skeczu pokłóciło się o piwo i ciastko. Internauci zgodnie uznali, że te dowcipy były mało błyskotliwe i zaskakujące.

"Kabaret okropny. Zero finezji i humoru na dobrym poziomie, strasznie to było siermiężne, toporne i chamowate" - napisał jeden z oglądających, inny dodał - Jedyny minus to kabaret. "Żarty" poniżej poziomu, nie da się słuchać".