Zemsta Roberta Lewandowskiego. Barcelona czekała na to półtora roku

To było kolejne trudne spotkanie mistrzów Hiszpanii . W pierwszej połowie Barcelona przeważała i bramkę zdobyła tuż przed przerwą. Prowadzenie Katalończykom dał Jules Kounde , który gola strzelił po rzucie rożnym. Wyrównał Ezequiel Avila , który w 76. minucie pięknym udezeniem zza pola karnego pokonał bezsilnego Ter Stegena .

Niespełna pięć minut później w polu karnym padł Robert Lewandowski. Sędzia początkowo nie miał wątpliwości, ale za moment podszedł do VAR-u, by obejrzeć powtórki i zdania nie zmienił, do tego ukarał obrońcę Osasuny czerwoną kartką.