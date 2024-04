Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów nie zawiodły. Dwa hity obfitowały w bramki i dodatkowo pozostały nierozstrzygnięte, co zwiastuje nam fantastyczne emocje w rewanżach. Manchester City zremisował wczoraj z Realem Madryt 3-3, a mecz Arsenalu z Bayernem zakończył się remisem 2-2.

Dziś do akcji wkroczą cztery kolejne zespoły. Atletico Madryt zagra u siebie z Borussią Dortmund, z kolei Paris Saint-Germain zmierzy się z Barceloną.

W wyjściowym składzie "Dumy Katalonii" powinien zagrać Robert Lewandowski . Dla naszego napastnika to spotkanie będzie istotne nie tylko z uwagi na jego rangę.

Mecz z podtekstami dla Roberta Lewandowskiego