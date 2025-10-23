Ze stanem Lewandowskiego nie jest tak jak myślano. Szczęsny ujawnia. "Z tego, co wiem"

Robert Lewandowski pozostaje kontuzjowany od kilkunastu dni. We wtorek 14 października FC Barcelona poinformowała, że doznał naderwania mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Dwa dni wcześniej napastnik poczuł dyskomfort w pierwszych minutach meczu reprezentacji Polski z Litwą. Zdecydował się grać dalej na stadionie w Kownie. Hiszpańskie media podawały, że działacze "Dumy Katalonii" mieli być źli na "RL9", że nie zdecydował się prewencyjnie zejść z boiska.

Okazało się, że odnowił się uraz z początku sezonu. Dziennikarze podawali, że przerwa może wynieść do pięciu lub sześciu tygodni. Wszystko jednak wskazuje na to, że był to pesymistyczny scenariusz.

- Chciałem się spotkać w Madrycie z "Lewym". Nie zagra w El Clasico, ale w następnej kolejce będzie już gotowy. Na pewno będzie w pełni gotowy na mecz z Holandią - powiedział w czwartek w Kanale Sportowym Sławomir Peszko, czym wlał nadzieje w serca fanów mistrzów Hiszpanii i reprezentacji Polski. Z "Oranje" zagramy 14 listopada.

Wygląda na to, że nie są to doniesienia wyssane z palca. Także w czwartek Wojciech Szczęsny udzielił wywiadu Eleven Sports. Z jego zakulisowych informacji wynika, że faktycznie okres przerwy Lewandowskiego będzie krótszy niż mówiono.

Wojciech Szczęsny mówi o zdrowiu Roberta Lewandowskiego. Przełomowe informacje

Został zapytany przez Mateusza Święcickiego o to, czy 37-latek przeżywa niemożność zagrania przeciwko Realowi Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. - Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jestem niby też obok niego w szatni, ale w ogóle nie rozmawialiśmy o tym - powiedział, po czym przekazał najważniejszą wiedzę.

Z tego, co wiem, to jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają

- Czyli to nie będzie te 5-6 tygodni? - dopytał dla pewności Święcicki. - Nie - odpowiedział krótko bramkarz.

Do niedzielnego Klasyka z pozycji lidera podejdzie Real. Ma na koncie 24 punkty, a Barcelona 22. "Królewscy" z pewnością pałają żądzą zemsty, bo w poprzedniej kampanii stracili w starciach z "Blaugraną" aż szesnaście goli, przegrali finał Superpucharu i Pucharu Króla (ten drugi po dogrywce), a także dwa razy polegli w lidze.

