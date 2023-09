Zdzisław Kręcina uderza w Roberta Lewandowskiego. To może być nagły koniec

Komuś pewnie jest na rękę, żeby tę odpowiedzialność na mnie zrzucać. (...) Przepraszam, ale czy ja zatrudniam ochroniarzy? W PZPN-ie? W reprezentacji? Nie chcę tutaj rozpatrywać czy to tak było, czy nie. Ale sam fakt. To związek jest odpowiedzialny za to, kto zatrudnia jakie osoby. A to tak trochę wybrzmiało, jakbym ja był odpowiedzialny. Że to ja go zatrudniłem. Jakby to był mój prywatny ochroniarz. A tak nie było. (...) To są rzeczy, które nie mają prawa bytu we współczesnej piłce i na tym poziomie

Dodał także: - PZPN pod względem sportowym - tu nie mogę narzekać. Jest naprawdę ok, jeśli chodzi o transport, logistykę i to, co jest w reprezentacji. Ale to, co się dzieje wokół... To jest w dzisiejszych czasach nieakceptowalne. Jestem z pokolenia, które widziało, co było "x lat temu" i mam porównanie do tego, co jest teraz. Widziałem zmianę, a teraz widzę to, co jest teraz. Młodzi piłkarze nie widzieli tego i myślę, że to dla nich szok i jest to niezrozumiałe. Sądzę, że to dziwny temat dla nich, a nawet żenujący i obcy.