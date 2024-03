Każde moje podanie czy próba strzału z mojej perspektywy dodaje mi pewności. Nawet, gdy jest to strzał nieczysty lub niecelny. To bodziec motywacyjny, mam więcej chęci do grania. A gdy podań jest mniej, to wewnętrzne myślenie, że zaraz dostanę tę piłkę, spada. Cierpliwość i wiek pomagają w tym aspekcie. Jeśli to poprawimy, na pewno możemy być groźniejszą drużyną

~ powiedział Robert Lewandowski tuż po meczu w rozmowie z Polsatem Sport