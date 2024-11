Zdumienie ws. Lewandowskiego, Hiszpanie ogłaszają. Padł jednoznaczny werdykt

Z przymrużeniem oka można by stwierdzić, że Robert Lewandowski na tegoroczne Halloween nie musiał szukać żadnego przebrania. Polski napastnik już samą swoją obecnością sieje bowiem w tym sezonie postrach na boiskach całej Europy. Dość niespodziewanie 36-latek znów wyrósł na czołowego snajpera na Starym Kontynencie. A to wszystko za sprawą trenera Hansiego Flicka, który jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmienił grę FC Barcelona , a przy okazji sprawił, że forma kilku piłkarzy - na czele z "Lewym" - po prostu eksplodowała.

W 14 rozegranych dotąd meczach Robert Lewandowski strzelił 17 bramek, dokładając do tego także dwie asysty. Ostatnie dwa trafienia zanotował w starciu z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. Dzięki temu jego licznik w samych tylko rozrywkach La Liga dobił do 14 bramek. A to rezultat dwukrotnie lepszy od dorobku obecnego wicelidera klasyfikacji strzelców - Ayoze Pereza, który w tej kampanii bryluje w barwach Villarrealu.