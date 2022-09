Dzięki swojej świetnej dyspozycji Robert Lewandowski bardzo szybko przekonał do siebie Hiszpanów. Wielu z nich jest niemal pewnych, że przyjście Polaka do Barcelony pomoże Katalończykom realnie zawalczyć o najwyższe piłkarskie cele. "Tylko cztery mecze wystarczyły, by Lewandowski rozwiał wątpliwości, jeśli ktoś je miał, co do jego wieku i kwoty, za jaką został kupiony" - piszą dziennikarze "Mundo Deportivo" .

Reklama

Kilka życzliwych słów pod adresem "Lewego" skierował również legendarny obrońca FC Barcelona , Carles Puyol. Stwierdził, że to "jeden z najlepszych napastników na świecie" i że powinien w tym roku zdobyć Złotą Piłkę. "Zasługuje na nią za to, co pokazał w ostatnich latach" - ocenił.

W samych superlatywach o Lewandowskim rozpisują się także w "Marce". A przy okazji zdradzają tajemnice szatni "Dumy Katalonii".

Tak prezes Barcelony bawił się z agentem Lewandowskiego. Wyciekło nagranie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gol Roberta Lewandowskiego w meczu Sevillą. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

"Marca" nie może nachwalić się Roberta Lewandowskiego. Opisują jego zachowanie na boisku i poza nim

"Lewandowski: złoty chłopak" - zatytułowali artykuł dziennikarze hiszpańskiej "Marki". W materiale wyrokują, że "Polak podbił serca Xaviego, kolegów z drużyny i kibiców dzięki swojemu ofensywnemu talentowi, przywództwu i osobowości". Zauważają, że w ostatnich 4 meczach La Ligi Barca zdobyła 11 bramek, a aż 5 z nich jest autorstwa właśnie "Lewego".

Hiszpanie zestawiają nazwisko Polaka z innymi popularnymi piłkarzami, którzy swoje kariery wiązali z La Ligą.

Bardzo niewielu graczy miało tak udany start w La Lidze. Messi, Cristiano, Falcao, Gerard Moreno, Benzema, Iago Aspas i David Villa są tak naprawdę jedynymi, którzy to osiągnęli. Ofensywny potencjał Polaka jest dobrze znany. Ma mobilność, elastyczność, zwinność, potrafi się ustawić, angażuje obrońców, tworzy przestrzenie, asystuje, wspiera zespół w ataku i obronie - czytamy.

Dodają, że Xavi i koledzy z drużyny są urzeczeni nie tylko "inteligencją i instynktem strzeleckim" Roberta, ale też jego zachowaniem w szatni i poza boiskiem. "Chwalą także jego koleżeństwo, skromność, zdolność do pracy i umiejętności przywódcze" - twierdzi "Marca".

W oczach Hiszpanów Robert Lewandowski jest doskonałym przykładem dla młodszych zawodników zespołu. Szybko zadomowił się w nowej ekipie i został ważną jej częścią. "Tworzy dobrą atmosferę: jest uprzejmy i uśmiechnięty. Przykładem jego pozytywnego nastroju jest jego postawa na boisku, gdy kolega z drużyny nie zauważył go, oddał strzał i chybił. Zamiast zrobić zamieszanie lub wpaść w złość, on uśmiecha się. Takie zachowanie można było zaobserwować w meczu z Sevillą, w różnych akcjach, na przykład z Dembele" - wyjaśniają.

I podsumowują, że "reprezentant Polski nie tylko przystosował się do katalońskiej gry i drużyny w rekordowym czasie, ale także on i jego rodzina są zadowoleni z życia w Barcelonie".

Lewandowski powtórzy wyczyn z Bundesligi? Messi wysoko zawiesił poprzeczkę

Zdjęcie Robert Lewandowski w barwach Barcelony / AFP