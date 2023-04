Zdjęcie Roberta Lewandowskiego staje się hitem. Niebywałe, jak on to zrobił

Polak w ostatnim meczu ligowym z Gironą walczył z ogromnym dyskomfortem, jaki wywoływał u niego ból w plecach. Było to pokłosie starcia z Ederem Militao, do jakiego doszło podczas meczu FC Barcelona z Realem Madryt. " Dostałem uderzenie w meczu przeciwko Realowi Madryt, ale zawsze chcę grać, choć w drugiej połowie El Clasico było to trudne. Powinienem był poprosić o zmianę. W poniedziałek nie mogłem chodzić, ale starałem się grać bez problemów. Pracowaliśmy z fizjoterapeutami. To część futbolu. Zawszę chcę być gotowy do pomocy moim kolegom z zespołu. To, co dobre, to fakt, że do czasu następnego meczu wszystko będzie już w porządku " - ujawnił sam Robert Lewandowski.