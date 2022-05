Zdjęcie "Lewego" robi furorę! Wywołał "burzę" wśród kibiców

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, który cieszy się wraz z najbliższymi zasłużonym wypoczynkiem w Turcji, opublikował w mediach społecznościowych wakacyjne zdjęcie. Wywołał nim... istną burzę komentarzy fanów futbolu, którzy proszę go, by dołączył do ich ulubionych klubów.

Zdjęcie Robert Lewandowski wypoczywa na wakacjach po wyczerpującym sezonie w barwach Bayernu Monachium / Andrzej Iwańczuk / East News