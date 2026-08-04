Zdjęcie Lewandowskiego hitem internetu. Wszystko przez to, z kim się spotkał
Fani piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki już mieli okazję przekonać się o tym, jak wielkie umiejętności posiada Robert Lewandowski, który strzelił dwie bramki w ostatnim meczu Chicago Fire. O klasie kapitana reprezentacji Polski nie trzeba jednak przekonywać zawodników pochodzących z Europy. Przy okazji wyjazdu Liverpoolu do USA, jeden z tamtejszych zawodników musiał pochwalić się zdjęciem z "Lewym", które od razu stało się hitem internetu.
Robert Lewandowski nie miał najłatwiejszego wejścia do kadry Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski w dwóch kolejnych meczach musiał przełknąć gorycz porażki. Przełamanie przyszło w starciu z Charlotte, w którym "Lewy" został bohaterem.
Dwa gole legendarnego polskiego napastnika sprawiły, że drużyna z "Wietrznego miasta" wygrała 2:1, a po meczu Lewandowski został nagrodzony przez trenera zespołu i kolegów z szatni. Niedługo później kibice futbolu mogli przekonać się o tym, że nazwisko Polaka dalej wzbudza ogromne emocje w światowym futbolu.
Wszystko za sprawą gwiazdora Liverpoolu i reprezentacji Francji, Hugo Ekitike. Kupiony z Eintrachtu Frankfurt za 95 mln euro napastnik postanowił wykorzystać fakt, że ekipa "The Reds" znajduje się w Chicago ze względu na przedsezonowy kalendarz i nie tylko zrobił sobie zdjęcie z Robertem Lewandowskim, ale równiez opublikował je w mediach społecznościowych.
- Greatness - skwitował fotografię jednym słowem na portalu "X", co można tłumaczyć jako "wielkość", "wybitność" oraz "geniusz" i idealnie pokazuje, jak gwiazdor reprezentacji Francji - zmagający się obecnie z kontuzją - traktuje Roberta Lewandowskiego i jego dokonania dla światowego futbolu.
Posta napastnika Liverpoolu natychmiast zaczął cieszyć się ogromną popularnością, zyskując ponad 16 tysięcy polubień na platformie "X" i będąc cytowanym przez kolejne portale zajmujące się Liverpoolem oraz FC Barceloną.
Hugo Ekitike, który występował w przeszłości dla Eintrachtu Frankfurt doskonale zna również wyczyny Roberta Lewandowskiego z niemieckich boisk, bowiem rekord kapitana reprezentacji Polski i jego 41 bramek w jednym sezonie ligowym z pewnością długo nie zostanie pobity. Dotychczasowe próby Harry'ego Kane'a spełzły na niczym. To idealnie pokazuje, jak historycznej rzeczy dokonał Polak pobijając rekord Gerda Mullera, który miał 40 trafień w jednym sezonie.