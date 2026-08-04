Robert Lewandowski nie miał najłatwiejszego wejścia do kadry Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski w dwóch kolejnych meczach musiał przełknąć gorycz porażki. Przełamanie przyszło w starciu z Charlotte, w którym "Lewy" został bohaterem.

Dwa gole legendarnego polskiego napastnika sprawiły, że drużyna z "Wietrznego miasta" wygrała 2:1, a po meczu Lewandowski został nagrodzony przez trenera zespołu i kolegów z szatni. Niedługo później kibice futbolu mogli przekonać się o tym, że nazwisko Polaka dalej wzbudza ogromne emocje w światowym futbolu.

Wszystko za sprawą gwiazdora Liverpoolu i reprezentacji Francji, Hugo Ekitike. Kupiony z Eintrachtu Frankfurt za 95 mln euro napastnik postanowił wykorzystać fakt, że ekipa "The Reds" znajduje się w Chicago ze względu na przedsezonowy kalendarz i nie tylko zrobił sobie zdjęcie z Robertem Lewandowskim, ale równiez opublikował je w mediach społecznościowych.

- Greatness - skwitował fotografię jednym słowem na portalu "X", co można tłumaczyć jako "wielkość", "wybitność" oraz "geniusz" i idealnie pokazuje, jak gwiazdor reprezentacji Francji - zmagający się obecnie z kontuzją - traktuje Roberta Lewandowskiego i jego dokonania dla światowego futbolu.

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Posta napastnika Liverpoolu natychmiast zaczął cieszyć się ogromną popularnością, zyskując ponad 16 tysięcy polubień na platformie "X" i będąc cytowanym przez kolejne portale zajmujące się Liverpoolem oraz FC Barceloną.

Hugo Ekitike, który występował w przeszłości dla Eintrachtu Frankfurt doskonale zna również wyczyny Roberta Lewandowskiego z niemieckich boisk, bowiem rekord kapitana reprezentacji Polski i jego 41 bramek w jednym sezonie ligowym z pewnością długo nie zostanie pobity. Dotychczasowe próby Harry'ego Kane'a spełzły na niczym. To idealnie pokazuje, jak historycznej rzeczy dokonał Polak pobijając rekord Gerda Mullera, który miał 40 trafień w jednym sezonie.

Robert Lewandowski Omar Vega Getty Images

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News





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