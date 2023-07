Zdecydowany ruch obozu Lewandowskiego. I ruszyła lawina. Przykra diagnoza

We wtorek 27 czerwca polskie media dobiegła wiadomość o tym, że współpraca Roberta Lewandowskiego z popularną marką Oshee dobiegła końca , a nową twarzą wspomnianej firmy została najlepsza polska tenisistka i liderka światowego rankingu - Iga Świątek . Temat został błyskawicznie nagłośniony, a nieustannie bacznie przyglądał się mu obóz Roberta Lewandowskiego , który w pewnym momencie postanowił zainterweniować .

To jednak nie koniec działań szeroko pojętego obozu Roberta Lewandowskiego . Pod lupę wzięto bowiem przedstawiające nieprawdziwe informacje memy dotyczące napastnika FC Barcelona i reprezentacji Polski dotyczące wspomnianego tematu. To zaowocowało kolejnym sprostowaniem, tym razem wystosowanym przez portal Kwejk.pl .

Interwencja prawnika Roberta Lewandowskiego. Nieprawdziwe memy sprostowane

Sprawa wywołała spore poruszenie wśród użytkowników mediów społecznościowych. "Za daleko to już poszło z Lewym", "Da radę jakieś sprostowanie odnośnie poziomu gry kadry?", "RL9 jest za dużą marką, by bawić się w takie rzeczy. Jego PR w ostatnich dwóch latach to jakaś katastrofa" - czytamy w komentarz pod postem dotyczącym całej sprawy.