Fani reprezentacji Polski w ostatnich dniach z niepokojem zerkają w stronę Monachium. We wtorek Robert Lewandowski nabawił się bowiem na treningu drobnego urazu, lecz - jak informują Niemcy - w czwartek powinien wrócić do pracy na pełnych obrotach.

Ważną sprawą dla Bayernu jest jednak nie tylko stan zdrowia "Lewego", ale i jego długoterminowa przyszłość, a ta stanęła pod znakiem zapytania.

Pini Zahavi - agent Roberta Lewandowskiego - przyznał w rozmowie z "Kickerem", że nie było jeszcze żadnego kontraktu z klubem w sprawie nowej umowy. Ta obecna wygasa 30 czerwca 2023 roku.

Bayern Monachium chce rozpocząć rozmowy w sprawie kontraktu Roberta Lewandowskiego

"Bild" dotarł jednak do nowych informacji z obozu mistrza Niemiec. Jak ustalił, prezes klubu Oliver Kahn jest zdeterminowany, by podpisać nowy kontrakt z Robertem Lewandowskim i już teraz chce rozpocząć zdecydowane działania, przechodząc do rozmów z naszym reprezentantem.

Co więcej, działacze Bayernu są już pogodzeni z tym, że będą musieli zaproponować Polakowi podwyżkę. Obecnie Robert Lewandowski inkasuje w skali roku około 24 mln euro.