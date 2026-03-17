Zdecydowali ws. Lewandowskiego. Jest potwierdzenie, tego nie dało się uniknąć

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych napastników w historii piłki nożnej - z tym stwierdzeniem naprawdę ciężko jest polemizować. Dotychczas rozegrał on astronomiczną liczbę 858 meczów, zdobywając w nich 624 gole oraz 158 asyst.

Obecnie kapitan reprezentacji Polski znajduje się w Barcelonie. Mimo ciągłych zmian w składzie, Polak wciąż stanowi bardzo ważny element układanki Hansiego Flicka. Tylko w tym sezonie Robert Lewandowski zameldował się na boisku 35 razy, notując na swoim koncie 14 goli oraz 3 asysty.

Niestety, są pewnie czynniki, których nawet najwybitniejsi sportowcy w historii nie są w stanie oszukać. Jedną z nich jest bez wątpienia data urodzenia. Kwestia metryki powoli zaczyna ścigać także Lewandowskiego. Polak ma obecnie 37 lat, a więc znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie swojej piłkarskiej kariery.

Naprawdę zrobili to Lewandowskiemu. Bolesny cios, czegoś takiego nie było od 15 lat

Przybywające lata wpływają na wiele czynników. Jednym z nich jest wycena danego zawodnika, która bardzo często szybuje w dół nawet mimo zadowalających boiskowych osiągnięć. Nie inaczej stało się w przypadku Roberta Lewandowskiego.

W absolutnym piku Polak wyceniany był przez "Transfermarkt" na 90 milionów euro. Niestety, od roku 2021 wartość Lewandowskiego sukcesywnie szybuje w dół. 16 marca wspomniany wyżej portal dokonał kolejnej aktualizacji "cen" zawodników. Również obok nazwiska Lewandowskiego pojawiła się nowa kwota, opiewająca na 8 milionów euro, a więc o milion mniej, niż przy okazji poprzedniej zmiany wycen (z grudnia 2025 roku).

Co ciekawe, ostatni raz podobnie niską wycenę Robert Lewandowski miał w 2011 roku. Wówczas, jako gracz Borussii Dortmund, był on wyceniony na 7 milionów euro. Od tego czasu wartość rynkowa Polaka gwałtownie wzrastała, aż do 2018 roku, kiedy sięgnęła wspomnianych wcześniej 90 milionów euro.

