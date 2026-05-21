Zdecydował, że chce grać dla Barcelony. To on ma zastąpić "Lewego", "100 mln"

Pomimo tego, że Robert Lewandowski wciąż jest jeszcze obecny w Barcelonie i przygotowuje się do swojego ostatniego meczu przeciwko Valencii, włodarze katalońskiego klubu już teraz muszą podejmować kroki związane z załataniem luki w ofensywie, która zostanie po kapitanie reprezentacji Polski.

Rozstanie z Robertem Lewandowskim najpewniej sprawi, że zmieni się również atmosfera w szatni "Blaugrany" i hiszpańscy dziennikarze już teraz wskazują, że wzrośnie tutaj rola Wojciecha Szczęsnego. Ale wciąż potrzebny jest również nowy napastnik, bowiem Ferran Torres może nie wystarczyć na ambicje klubu i trenera Hansiego Flicka.

Oczywiście na szczycie listy życzeń jest przede wszystkim Julian Alvarez z Atletico Madryt, jednak w ostatnim czasie dyrektor sportowy Deco wybrał się również do Londynu, gdzie miał przygladać się Joao Pedro z Chelsea. I okazuje się, że to Brazylijczyk zrobił już pierwsze kroki w kierunku stolicy Katalonii. Przełomowe wieści w tej sprqwie przedstawił Jose Alvarez Haya przekazał w programie "El Chiringuito".

Z informacji do jakich dotarł dziennikarzy wynika, że Brazylijczykowi nie tylko schlebia łączenie go z Barceloną, ale nie ma zamiaru on zostawić niczego przypadkowi i ma ogłosić nowego trenerowi "The Blues", że chciałby sie przenieść na wschód Hiszpanii.

- Joao Pedro ma porozmawiać z Xabim Alonso i przekazać mu, że chce odejść do "Barcy". A Barcelona jest w bardzo dobrym położeniu i może wydać aż 100 mln euro na wzmocnienia - przekazał Haya.

100 milionów euro, o których wskazuje dziennikarzy, wynika m.in. z odejścia Roberta Lewandowskiego z klubu. Zwolnienie środków z gaży Polaka oraz spodziewane przychody od sponsorów sprawią, że Barcelona osiągnie normę 1:1 Fair Play tego lata, więc będzie miała większe możliwości podczas letniego okna transferowego.

A Chelsea z pewnością nie będzie chciała puścić Joao Pedro w promocyjnej cenie. Brazylijczyk przeniósł się do Londynu z Brighton zaledwie rok temu za niecałe 64 mln euro. Obecnie wyceniany jest przez "Transfermarkt.de" na 75 mln, a jego umowa wygasa dopiero w 2033 roku. W dodatku Pedro był jedną z najważniejszych postaci "The Blues" w ostatnim sezonie, strzelając 20 bramek i dorzucając 9 asyst w 49. meczach we wszystkich rozgrywkach.

