Zbigniew Boniek komentuje pogłoski ws. "Lewego". Jasne stanowisko

"Lewy", wedug informacji przekazywanych przez dziennikarzy miałby dojść do porozumienia z "Dumą Katalonii" i wypracować trzyletni kontrakt. Rewelacje polskich mediów (jako pierwsza doniesienia na temat napastnika przekazała "TVP Sport", potwierdziła je Interia) rozgrzewają media na całym świecie. Niemiecki "Sky Sport" we wtorek poinformował, że faktycznie, transfer naszego rodaka do Barcelony jest możliwy, a co więcej - obecnie w Monachium ma się on nie czuć zbyt pewnie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Villarreal - Bayern Monachium. SKRÓT MECZU. WIDEO Polsat Sport

Zbigniew Boniek komentuje doniesienia na temat Roberta Lewandowskiego

Potencjalny transfer Lewandowskiego skomentował za pośrednictwem Twittera były prezes PZPN, Zbigniew Boniek. - Ciekawe, podniecające. Jest tylko jedno ale, starych drzew się nie przesadza, szalone ryzyko - ocenił (pisownia oryginalna).

Polak jest najważniejszym ogniwem drużyny Juliana Nagelsmanna, która zmierza po kolejny tytuł mistrza Niemiec. W obecnym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki strzelił dla klubu już 46 goli (w 40 spotkaniach).

We wtorkowy wieczór Bayern Monachium zagra z Villarreal CF w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie zakończyło się porażką niemieckiej drużyny 0-1. Początek o 21:00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i Polsat Box Go.