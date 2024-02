Robert Lewandowski w ostatnim wywiadzie dla Foot Trucka stwierdził, że znów czuje w sobie w sobie ten "ogień" do walki związany z grą w reprezentacji Polski. Stało się to na listopadowym zgrupowaniu. Kapitan kadry uważa, że to w dużej mierze zasługa Michała Probierza. - Podszedł do mnie jako człowieka, a nie jak do piłkarza - zaznaczył. Te słowa nie spodobały się Zbigniewowi Bońkowi. - Nie rozumiem tego zdania. Pytał o jego życie? Musiał go wspierać psychicznie? - pytał w "Prawdzie Futbolu".