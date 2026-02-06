Zawrzało wokół Lewandowskiego, ogłosili dzień przed meczem. Wszystko jasne

Po tym, jak Albacete Balompie ograło 3:2 Real Madryt w 1/8 finału Pucharu Króla, wielu sympatyków futbolu zastanawiało się, czy zespół z Kastylii-La Manchy będzie też stać na postraszenie FC Barcelona w następnej rundzie Copa del Rey.

Ostatecznie zawodnicy "El Queso Mecanico" przegrali z piłkarzami "Blaugrany", ale w zasadzie minimalnie - bo 1:2. Podopieczni Hansiego Flicka będą jednak musieli prędko zapomnieć o tym boju, bo przed nimi nowe wyzwanie - w Primera Division.

Media: Flick przyszykuje kilka zmian w składzie na mecz Barcelona - Mallorca

W ramach rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy "Duma Katalonii" w tę sobotę zmierzy się na własnym terenie z RCD Mallorca - i już na długo przed pierwszym gwizdkiem hiszpańskie media zaczęły wskazywać, jak może wyglądać w tym przypadku wyjściowa jedenastka FCB.

Sergi Capdevila z dziennika "Sport" nawet się nie rozpisywał w kwestii bramki - bo tutaj absolutnym pewniakiem ma być Joan Garcia. Jeśli zaś mowa o obronie, to tu do pierwszego składu, na boki defensywy, mają wrócić Alejandro Balde oraz Jules Kounde. W środku powinien zameldować się Pau Cubarsi, a obok niego ktoś z dwójki Eric Garcia - Ronald Araujo. Autor skłania się ku Urugwajczykowi, wskazując na jego dobry występ z Albacete i możliwość zapewnienia Garcii odrobiny odpoczynku po dość intensywnym czasie.

Jeśli mowa o pomocy, to tu pewni swego mają być Frenkie de Jong oraz Fermin Lopez, natomiast "tym trzecim" mógłby zostać Marc Casado. Dani Olmo z kolei miałby powędrować na ławkę lub zmienić Marcusa Rashforda na skrzydle. Na przeciwległej flance zaś znalazłby się oczywiście Lamine Yamal. O Raphinhi nie ma co wspominać w całym tym kontekście, bo leczy kontuzję.

Media: Lewandowski ma trafić na ławkę. Flick wybierze tym razem Torresa

Co zaś z obsadą pozycji numer dziewięć? "Dylemat dotyczący pozycji środkowego napastnika jest najprostszy - Ferran Torres ma wejść w miejsce Lewandowskiego" - stwierdził bez zawahania Capdevila.

Warto nadmienić, że "Lewy" przeciwko Albacete rozegrał 66 minut i został zmieniony w drugiej połowie właśnie przez "El Tiburona". Żaden z panów jednak nie wpisał się wówczas na listę strzelców.

Niebawem przekonamy się, czy któryś z nich odblokuje się w potyczce z Mallorcą - rozpoczęcie meczu zaplanowano na 7 lutego na godz. 16.15. Zapraszamy do śledzenia spotkania w Eleven Sports 1 oraz w ramach tekstowej relacji na żywo w Interii Sport:

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

