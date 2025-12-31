Kibice reprezentacji Polski są przyzwyczajeni do wielu problemów. Odzwyczaili się już jednak od braku klasowego napastnika. Tę rolę przez kilkanaście ostatnich lat pełnił Robert Lewandowski.

W ciągu ostatniej dekady polska piłka "spłodziła" kilku znakomitych napastników. Krzysztofa Piątka, który jednak dość szybko przygasł, czy Arkadiusza Milika - jego karierę w dużej mierze zablokowały liczne kontuzje.

Teraz jednak mamy do czynienia z bardzo poważną bessą. Komunikat dotyczący najlepszych polskich strzelców w 2025 roku jest zatrważający. \

Nie mamy następcy Lewandowskiego. Gorzkie podsumowanie roku. Prognozy na przyszłość są fatalne

Na pierwszym miejscu plasuje się 37-letni Robert Lewandowski, który w FC Barcelona w tym roku kalendarzowym nie odgrywał już aż tak ważnej roli. Kapitan reprezentacji Polski ma zdobył 31 goli, a jego przewaga nad drugim w klasyfikacji Krzysztofem Piątkiem wynosi 11 bramek.

Wspomniany Piątek jest już 30-latkiem. Nie możemy więc patrzeć na niego jak na potencjalnego następcę Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. Trzeci w klasyfikacji Sebastian Bergier ma 26 lat - również nie jest już młodzieniaszkiem. 14 goli zdobył, grając dla GKS-u Katowice oraz Widzewa Łódź.

Na czwartym miejscu Kamil Grosicki - 37-letni skrzydłowy Pogoni Szczecin, który zaraz po raz drugi pożegna się z reprezentacją Polski. Zdobył 13 goli.

Czołową "5" zamyka piłkarz bardzo dobrze znany kibicom reprezentacji Polski Karol Świderski, który dla Panathinaikosu Ateny zdobył 12 goli. Nie jest to wynik spektakularny - co najwyżej przyzwoity.

Świderski ma 28 lat, więc jest opcją na kilka kolejnych sezonów, ale nie można liczyć na to, że wprowadzi on świeżość w grze ofensywnej reprezentacji Polski.

Nasuwa się więc jeden wniosek - Polska nie ma napastników, którzy mogliby zapewnić jej poziom reprezentacyjny, gdy karierę zakończy Robert Lewandowski.

To przerażające, że blisko 40-letni piłkarz nie będący już kluczowym zawodnikiem w klubie ma aż tak dużą przewagę nad swoimi kolegami po fachu. Na dodatek rywalizując w dużo poważniejszej lidze niż oni.

Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Krzysztof Piątek Marcin Golba AFP

Karol Świderski Grzegorz Wajda Reporter