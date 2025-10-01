Zastępca Lewandowskiego zmarnował "setkę", potem nagły zwrot. Co za akcja [WIDEO]

Trener Hansi Flick ma ostatnio nie lada problem do zgryzienia jeśli mowa o obsadzie ataku - po pierwsze dlatego, że został on przetrzebiony przez kontuzję, a po drugie dlatego, że... ma dwóch mocnych kandydatów na pozycję numer dziewięć.

Również i przed meczem FC Barcelona - PSG w Lidze Mistrzów nie było wiadomo, czy Niemiec ostatecznie postawi w tym przypadku na Roberta Lewandowskiego, czy może na Ferrana Torresa. Koniec końców szansę otrzymał Hiszpan.

Ferran Torres otworzył wynik w starciu z PSG. Wcześniej... zmarnował "setkę"

Warto zaznaczyć, że nie trzeba było przesadnie długo czekać na to, aż "El Tiburon" odwdzięczy się za zaufanie - otworzył on bowiem wynik dokładnie w 19. minucie po tym, jak niezawodny Lamine Yamal przejął piłkę od rywali i napędził ofensywę, która zakończyła się kluczowym podaniem Marcusa Rashforda do Torresa:

Warto przy tym nadmienić, że chwilę wcześniej "Rekin" mimo wszystko... zmarnował praktycznie stuprocentową sytuację, kiedy został obsłużony długim podaniem, minął Chevaliera i uderzył po ziemi, a strzał koniec końców zastopował heroicznym wślizgiem Zabarny:

"Les Parisiens" zripostowali "Barcę" w 38. minucie - wówczas do siatki trafił Senny Mayulu.

FC Barcelona - PSG. Wojciech Szczęsny wyszedł na boisko w pierwszym składzie "Blaugrany"

Dla FC Barcelona spotkanie z Paris Saint-Germain to drugi występ w trwającej obecnie edycji Champions League - w poprzedniej kolejce zawodnicy Flicka ograli 2:1 Newcastle United po dwóch trafieniach Rashforda, który najwyraźniej w LM czuje się obecnie niczym ryba w wodzie.

Choć "Lewy" trafił w tym przypadku na ławkę rezerwowych, to od pierwszego gwizdka kibice mogli na murawie obserwować innego Polaka - i mowa tu naturalnie o Wojciechu Szczęsnym, który obecnie został na powrót "jedynką" po tym, jak kontuzji doznał Joan Garcia.

