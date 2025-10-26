Niedzielne El Clasico nie zawiodło chyba nawet najbardziej wymagających widzów, przynajmniej tych bezstronnych. W starciu gigantów na Estadio Santiago Bernabeu nie zabrakło bowiem niczego - ani bramek, ani emocji, ani wielkich kontrowersji.

Ostatecznie górą był Real Madryt, który pokonał FC Barcelona 2:1. Mimo porażki bohaterem swojej drużyny został stojący w bramce Wojciech Szczęsny, który zanotował wiele udanych interwencji, w tym tą najbardziej spektakularną z 52. minuty, gdy obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe.

Po spotkaniu nasz były reprezentant był więc wychwalany przez ekspertów z Katalonii, którzy okrzyknęli go mianem "zbawiciela" i "najlepszego piłkarza" w ekipie mistrza Hiszpanii.

Temat Lewandowskiego tuż po El Clasico. Trener Barcelony mówi wprost

Z powodu urazu odniesionego podczas meczu z Litwą, na Bernabeu zabrakło drugiego Polaka z ekipy Barcelony - Roberta Lewandowskiego. Można się jednak pokusić się o stwierdzenie, że nasz snajper był w stolicy Hiszpanii "obecny duchem". Jego temat został bowiem wywołany podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Stawił się na niej Marcus Sorg, który zastępował w obowiązkach zawieszonego po ostatnim wybryku Hansiego Flicka. I wprost wypowiedział się na temat polskiego napastnika oraz jego absencji.

Lewy to typowy środkowy napastnik i świetny strzelec. Brakuje nam go, ale tak to już jest. Musimy sobie z tym poradzić. Nie chcemy narzekać na kontuzje, sędziów, ani złe decyzje. Sezon jest długi, zostało 28 meczów

Już przed meczem z Realem Madryt stało się jasne, że rehabilitacja Roberta Lewandowskiego przebiega szybciej, niż zakładano, co potwierdził nawet sam Wojciech Szczęsny.

Pojawiły się nawet głosy, że kapitan reprezentacji Polski był rozpatrywany w kontekście powołania do kadry meczowej na El Clasico. Do tego ostatecznie nie doszło, ale nie można wykluczyć, że 37-latek wróci - chociaż na ławkę rezerwowych - już przy okazji kolejnego meczu Barcelony w La Liga z Elche.

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Marcus Sorg (w kółku) wypalił na konferencji prasowej po porażce FC Barcelona x.com/JijantesFC AFP