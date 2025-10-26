Zastąpił Flicka. Po klęsce ogłasza ws. Lewandowskiego. Tak nazwał Polaka
Robert Lewandowski był jednym z kilku wielkich nieobecnych w składzie FC Barcelona na niedzielne El Clasico. Lepszy od mistrza Hiszpanii okazał się na Estadio Santiago Bernabeu Real Madryt, który wygrał 2:1 po trafieniach Kyliana Mbapee i Jude'a Bellinghama. Na ławce trenerskiej "Dumy Katalonii" nieobecny był zawieszony Hasni Flick, którego zastąpił jego rodak Macrus Sorg. Niemiec po meczu zaczął mówić między innymi o Robercie Lewandowskim. A jego przekaz był jasny.
Niedzielne El Clasico nie zawiodło chyba nawet najbardziej wymagających widzów, przynajmniej tych bezstronnych. W starciu gigantów na Estadio Santiago Bernabeu nie zabrakło bowiem niczego - ani bramek, ani emocji, ani wielkich kontrowersji.
Ostatecznie górą był Real Madryt, który pokonał FC Barcelona 2:1. Mimo porażki bohaterem swojej drużyny został stojący w bramce Wojciech Szczęsny, który zanotował wiele udanych interwencji, w tym tą najbardziej spektakularną z 52. minuty, gdy obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe.
Po spotkaniu nasz były reprezentant był więc wychwalany przez ekspertów z Katalonii, którzy okrzyknęli go mianem "zbawiciela" i "najlepszego piłkarza" w ekipie mistrza Hiszpanii.
Temat Lewandowskiego tuż po El Clasico. Trener Barcelony mówi wprost
Z powodu urazu odniesionego podczas meczu z Litwą, na Bernabeu zabrakło drugiego Polaka z ekipy Barcelony - Roberta Lewandowskiego. Można się jednak pokusić się o stwierdzenie, że nasz snajper był w stolicy Hiszpanii "obecny duchem". Jego temat został bowiem wywołany podczas pomeczowej konferencji prasowej.
Stawił się na niej Marcus Sorg, który zastępował w obowiązkach zawieszonego po ostatnim wybryku Hansiego Flicka. I wprost wypowiedział się na temat polskiego napastnika oraz jego absencji.
Lewy to typowy środkowy napastnik i świetny strzelec. Brakuje nam go, ale tak to już jest. Musimy sobie z tym poradzić. Nie chcemy narzekać na kontuzje, sędziów, ani złe decyzje. Sezon jest długi, zostało 28 meczów
Już przed meczem z Realem Madryt stało się jasne, że rehabilitacja Roberta Lewandowskiego przebiega szybciej, niż zakładano, co potwierdził nawet sam Wojciech Szczęsny.
Pojawiły się nawet głosy, że kapitan reprezentacji Polski był rozpatrywany w kontekście powołania do kadry meczowej na El Clasico. Do tego ostatecznie nie doszło, ale nie można wykluczyć, że 37-latek wróci - chociaż na ławkę rezerwowych - już przy okazji kolejnego meczu Barcelony w La Liga z Elche.