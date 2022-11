Tego meczu Robert Lewandowski nie będzie wspominał najlepiej. Zamiast pomóc zespołowi, gdy ten przegrywał z Osasuną 0-1, on... osłabił drużynę. W 30. minucie gry obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną, kartkę i musiał opuścić boisko . Zanim zszedł do szatni, wyraził swoje duże niezadowolenie taką decyzją sędziego . "Za co?!" - wykrzykiwał do niego po angielsku. A później po hiszpańsku starał się wytłumaczyć, że wcale nie faulował przeciwnika.