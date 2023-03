Zaskoczony Czech czeka na starcie z Lewandowskim. Wskazał na "słaby punkt"

David Jurasek to lewy obrońca, który od 2022 roku występuje w Slavii Praga . Jak anonsują czeskie media, 22-latek ma spore szanse na to, by w piątkowym meczu z Polską zadebiutować w barwach dorosłej reprezentacji . Na koncie ma dotąd zaledwie kilka spotkań w kadrach młodzieżowych.

Reprezentacja Polski. David Jurasek: Robert Lewandowski to niesamowity napastnik

Powołanie - o którym dowiedział się od prezesa klubu - zaskoczyło go i do końca czekał na oficjalne potwierdzenie informacji, którą usłyszał. Teraz z niecierpliwością czeka na pojedynek na murawie z Robertem Lewandowskim.

Co ciekawe, Dawid Jurasek wystąpił w sierpniu w meczu eliminacji do Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa i - jak przyznał - może to być dla niego cenne doświadczenie w przypadku piątkowego meczu eliminacyjnego. - Dlaczego nie. Polska pewnie zagra podobnie, spodziewam się tej samej gry, więc pewnych rzeczy można się domyślić. Z drugiej strony Polacy mają nowego trenera, może będzie miał inny pomysł na grę, każdy szkoleniowiec jest jest inny. Możliwe, że nastąpią zmiany w taktyce i to odegra pewną rolę - stwierdził 22-latek.