Na tyle się czuję, że mogę jeszcze spokojnie grać. Bo fizycznie naprawdę i wyniki wyglądają super i ten mój wiek biologiczny jest o wiele mniejszy. Choć wiele osób używa tego argumentu, że 35 lat - to może przez to. Ale to nie jest jeszcze przez to. Inne czynniki wpłynęły na to, że ta słabsza forma mentalna, psychiczna czy fizyczna miała miejsce. I tak - do tego się przyznaję, jestem tego świadomy. Ale myślę, że sobie z tym poradziłem. I widzę ten rok 2024 w lepszych barwach

~ przyznał Robert Lewandowski - napastnik FC Barcelona i reprezentacji Polski