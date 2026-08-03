Zaskoczenie. Lewandowski natychmiast nagrodzony. Sam się nie spodziewał

Pierwszy mecz przed własną publicznością po transferze do Stanów Zjednoczonych i od razu bramka, a nawet dwie - tak w największym skrócie przedstawić można to, co spotkało w miniony weekend Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa 2:1 nad Charlotte FC, notując dublet.

"Lewy" rozpoczął strzelanie w 20. minucie - tuż po golu gości na 1:0 - mocnym, płaskim uderzeniem tuż sprzed linii szesnastego metra. Swój udany występ spuentował natomiast już w drugiej połowie kapitalnym strzałem z pięciu metrów obok słupka, nie dając szans bramkarzowi.

Po dublecie w szatni na Roberta Lewandowskiego czekała specjalna nagroda. Przekazał mu ją trener drużyny "Strażaków" Gregg Berthalter, a kulisy pomeczowych wydarzeń przedstawił klub Polaka, publikując w sieci nagranie uwieczniające wyjątkową chwilę.

Robert Lewandowski strzela dla Chicago Fire. Prezent trafił do rąk Polaka

Wrzucony do sieci film rozpoczyna się od przemówienia szkoleniowca Chicago Fire, który zwrócił się do swoich podopiecznych.

- Przede wszystkim chłopaki, kapitalny wysiłek. Każda podróż wymaga pierwszego kroku. I dla mnie to był nasz pierwszy krok, ponieważ zaczęliśmy rozumieć, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Zapracowaliście na bramki, ale dla mnie chodziło o mentalność. Mentalność całej grupy. Wszyscy walczyli przez 90 minut. I tego wam gratuluję - powiedział były selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

I dodał:

Wiele innych wyników w Konferencji Wschodniej potoczyło się po naszej myśli, więc odbijamy się, chłopaki

Następnie Gregg Berhalter wziął do rąk... meczową piłkę, zwracając się do Roberta Lewandowskiego.

- Ta piłka wędruje do zwycięzcy tego meczu. Strzelił dla nas dwa gole, ale co ważniejsze, bramka zdobyta tuż po tym, gdy sami jedną straciliśmy, miała ogromne znaczenie. Potem to my nadawaliśmy ton grze. To było świetne wykończenie i kapitalne dwie bramki. Robert, gratulacje - powiedział 53-latek, następnie kierując się w stronę Roberta Lewandowskiego i przekazując mu futbolówkę po wspólnym uścisku.

W szatni rozległy się wówczas brawa, po których koledzy poprosili głównego bohatera meczu o przemowę. A Polak nie krył zaskoczenia nagrodą, która trafiła do jego rąk.

Myślałem, że piłkę dostaje się po hat-tricku

- Po pierwsze dziękuję wam za pierwszy mecz w Chicago. Doceniam to i bardzo się cieszę. Także ze względu na to, w którą stronę zmierzamy. Jeżeli będziemy grać tak, jak dzisiaj, nawet jeśli pewne rzeczy możemy zrobić lepiej, ale ciągle będąc w posiadaniu piłki, a także dobrze grając bez niej, będziemy wygrywać wiele meczów i na koniec osiągniemy wysokie miejsce. Kontynuujmy to więc. Dziękuję wam bardzo - powiedział Robert Lewandowski, zwracając się do kolegów z szatni Chicago Fire.

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Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF AFP

Robert Lewandowski Jared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport