Co ciekawe, jak ustalił portal WP Sportowe Fakty, ta decyzja trenera Xaviego Hernandeza nie była zgodna z wolą samego Roberta Lewandowskiego , który wyrażał chęć gry w ostatnim spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów, w której zdobył dotąd tylko jedną bramkę. Dopiero po rozmowie ze szkoleniowcem Polak miał przystać na ten ruch, lecz... jak się okazało, doszło do zaskakującego zwrotu akcji .

Liga Mistrzów: Royal Antwerp - FC Barcelona. Robert Lewandowski dowołany do kadry

We wtorek rano FC Barcelona opublikowała nową listę powołanych na środowy mecz z Royal Antwerp. Znalazło się na niej nazwisko Roberta Lewandowskiego . Poza kapitanem reprezentacji Polski, do składu dołączyli także urugwajski obrońca Ronald Araujo oraz reprezentant Niemiec - Ilkay Gundogan . Co ciekawe, żaden zawodnik nie został skreślony. Trener Xavi Hernandez postanowił po prostu poszerzyć powołaną kadrę.

I dodał: - Staramy się dać z siebie wszystko. Dzisiaj to nie był nasz dzień i wiedzieliśmy, jak trudny był ten mecz i to nie tylko dzisiaj, ale w każdym spotkaniu. Musimy przeanalizować to, co się stało i spróbować wygrać pozostałe mecze.