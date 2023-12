Zaskakujący zakaz dla piłkarzy Barcelony. Będą mocno zdziwieni

Katalonia walczy ze skutkami suszy. Władze wprowadzają coraz surowsze zakazy, a jeden z nich będzie obejmował także piłkarzy Barcelony. Według najnowszych rozporządzeń zawodnicy mistrzów Hiszpanii nie będą mogli brać pryszniców w swojej bazie treningowej, tylko dopiero po dotarciu do domu. Tymczasem Katalończycy przygotowują się do dzisiejszego wyjazdowego spotkania z Antwerpią. Mecz o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium, stream online na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.