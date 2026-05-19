Zaskakujący wybór Lewandowskiego. Chińczycy dopięli swego. "Zaczyna się nowy rozdział"

Łukasz Żurek

Zdążyliśmy już przywyknąć do faktu, że Robert Lewandowski zarządza swoim wizerunkiem równie skutecznie, jak poczyna sobie w polu karnym rywala. Właśnie ogłosił w mediach społecznościowych podpisanie umowy z koncernem motoryzacyjnym CHERY. Polski snajper podpisał stosowną umowę w Barcelonie i od teraz będzie globalnym ambasadorem chińskiej marki.

Robert Lewandowski

"Zaczyna się nowy rozdział! Z dumą dołączam do rodziny CHERY jako globalny ambasador marki CHERY. Idźmy naprzód ramię w ramię!" - to treść wpisu, jaki Robert Lewandowski umieścił we wtorek na Facebooku.

Nawiązanie współpracy z chińskim koncernem ogłosił w tym przypadku z jednodniowym poślizgiem. Do podpisania stosownej umowy doszło w poniedziałek. Strony spotkały się w Barcelonie, gdzie mieści się europejskie centrum operacyjne motoryzacyjnego giganta.

Robert Lewandowski nawiązuje współpracę z Chińczykami. Odebrał kluczyki do SUV-a Tiggo 9 PHEV

"Lewy" znany jest z zamiłowania do dobrych samochodów. W garażu posiada kolekcję luksusowych marek i sportowych modeli. Bentley, Ferrari, Porsche - należą do jego ulubionych.

Teraz stał się również właścicielem SUV-a Tiggo 9 PHEV. To flagowy pojazd produkowany pod szyldem CHERY. Kluczyki wręczył piłkarzowi Zhu Shaodong, wiceprezes koncernu i dyrektor generalny regionu UE.

- Cieszę się, że mogę współpracować z marką, która naprawdę stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Łączą nas te same wartości, najbliżsi jako priorytet. Poza tym koncentracja na realizacji celu i dążenie do doskonałości - oznajmił Lewandowski w trakcie ceremonii podpisania umowy.

Kibice niecierpliwie czekają jednak na inny podpis 37-letniego zawodnika. Ten, który złoży na kontrakcie ze swoim nowym pracodawcą. Trzy dni po ogłoszeniu pożegnania z "Dumą Katalonii" wciąż nie wiemy, gdzie kapitan reprezentacji Polski będzie kontynuował profesjonalną karierę.

Z nieoficjalnych doniesień wiadomo, że praktycznie upadła opcja przenosin do Serie A. W grze pozostają już tylko dwa kierunki - Arabia Saudyjska i amerykańska MLS. Ostateczną decyzję powinniśmy poznać jeszcze w bieżącym tygodniu.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski


