Zaskakujący ruch Lewandowskiego?! Zanurzyłby się "w bagnie"

Czy Robert Lewandowski latem zmieni klub? To pytanie zadaje sobie wielu fanów futbolu, a zwłaszcza Bayernu Monachium, który zdaje się być nieugięty, nie rozważając letniej sprzedaży Polaka.

O transfer "Lewego" najusilniej zabiega FC Barcelona, choć dopięcie transakcji, mimo - według medialnych doniesień - chęci Roberta Lewandowskiego nie jest łatwe z perspektywy klubu z Camp Nou.

Robert Lewandowski w PSG? "Wątpię, by chciał zanurzać się w to bagno"

Tomasz Ćwiąkała zasugerował, że wiele rzeczy składa się na to, by sensowne były ewentualne przenosiny Roberta Lewandowskiego do PSG, co wedle ostatnich pogłosek byłoby zaskakującym ruchem. Dziennikarz Canal+ Sport na swoim kanale zapytał o opinię w tym temacie eksperta z zakresu Ligue 1 - Michała Bojanowskiego.

- W PSG potrzeba zawodników z charakterem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Są tam gwiazdy, ale zawodnicy z charakterem to zupełnie inna sprawa. Jedynym takim piłkarzem jest chyba Marquinhos i może Marco Verratti. To jest ten problem. Brakuje takiej postaci, która przy ewentualnym odejściu Kyliana Mbappe weszłaby w jego buty. W tym momencie na rynku nie ma takiego napastnika - przyznał Michał Bojanowski. - Oczywiście, chciałbym widzieć Roberta Lewandowskiego w PSG, bo to napędzi zainteresowanie Ligue 1, ale wątpię, żeby sam Lewandowski chciał - nazwijmy to - zanurzać się w to bagno - dodał.

W PSG rzeczywiście panuje napięta atmosfera. Pewien symbol stanowią tu gwizdy, którymi fani kilkukrotnie w tym sezonie witali na stadionie gwiazdy drużyny na czele z Neymarem. Dodatkowo paryżanie frustrują się kolejnymi niepowodzeniami w walce o triumf w Lidze Mistrzów. Po dwumeczu z Realem Madryt Nasser Al-Khelaifi nie wytrzymał i miał grozić śmiercią pracownikowi Relau Madryt. UEFA wszczęła nawet dochodzenie w tej sprawie.

Można się zastanawiać, czy to rzeczywiście odpowiednie środowisko dla Roberta Lewandowskiego, który nie jest jednak obecnie łączony z mistrzami Francji. Rynek transferowy bywa jednak niezwykle zaskakujący.