Zaskakujący ruch Barcelony, dwa lata kontraktu. Lewandowski uprzedzony

Robert Lewandowski mimo 37-lat na karku wciąż nie zwalnia tempa i pozostaje niezmiennie czołowym strzelcem FC Barcelona - Polak nawet ostatnio odnotował kolejnego gola w potyczce "Blaugrany" z Villarrealem.

Coraz więcej mówi się jednak o jego możliwym rozbracie z "Dumą Katalonii", z którą kontrakt wiąże go jedynie do końca czerwca tego roku. Przyszłość futbolisty pozostaje niejasna, a tymczasem zarząd "Barcy" skupił się na rozstrzygnięciu sprawy prolongaty umowy innego gracza.

Andreas Christensen na dłużej w FC Barcelona? Nagły zwrot akcji

Mowa tu konkretnie o Andreasie Christensenie, ostatnio męczonym mocno przez problemy zdrowotne. Przez dłuższy czas wydawało się, że Duńczyk nie będzie mieć już jakiejkolwiek znaczącej roli w drużynie z Camp Nou i w letnim okienku transferowym po prostu się z nią rozstanie, stając się wolnym agentem. Nastąpił jednak zwrot akcji.

Jak bowiem informuje Roger Torello, dziennikarz "Mundo Deportivo", zarząd Barcelony niespodziewanie zasiadł jednak do stołu negocjacyjnego z 29-latkiem i zaproponował mu... aż dwuletni kontrakt, jednakże z zastrzeżeniem, że nie obejdzie się tu bez obniżki wynagrodzenia.

"Zawodnik chce dać sobie trochę czasu na podjęcie decyzji" - opisał Torello, podkreślając jednak, że zarówno sam piłkarz, jak i jego rodzina, doskonale czują się w stolicy Katalonii. Pośpiechu niby na razie wciąż nie ma, ale... koniec sezonu widnieje już powoli na horyzoncie.

FC Barcelona zagra niebawem w hicie z Athletikiem Bilbao

FC Barcelona tymczasem szykuje się do rywalizacji z Athletikiem Bilbao w Primera Division - do potyczki dojdzie 7 marca o godz. 21.00 i niewykluczone, że obejrzymy w niej "Lewego", który powraca do pełni sił po kontuzji oczodołu. Christensen, który doznał pewien czas temu naderwania więzadeł, zjawi się na murawie najprędzej w maju.

