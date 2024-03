Zaskakujący post FC Barcelona przed meczem. W roli głównej Robert Lewandowski

Wielkimi krokami zbliża się kluczowy w kontekście dalszej części sezonu rewanżowy mecz FC Barcelona z SSC Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zanim jednak Robert Lewandowski i spółka powalczą o awans do ćwierćfinału, czeka ich kolejna potyczka na boiskach La Liga.

Kolejnym rywalem "Dumy Katalonii" będzie Mallorca. Spotkanie zostanie rozegrane - co jest nietypowe w przypadku meczów z udziałem mistrza Hiszpanii - już w piątek, dzięki czemu ekipa prowadzona przez trenera Xaviego Hernandeza będzie miała nieco więcej czasu na odpoczynek przed potyczką w Champions League. Barcelona postanowiła przypomnieć o tym swoim kibicom, publikując post z Robertem Lewandowskim w roli głównej.

FC Barcelona wraca do gry w La Liga. Robert Lewandowski i spółka zagrają w piątek z Mallorcą

- Jutro na pewno dokonamy pewnych zmian w porównaniu do poprzedniej kolejki. Musimy myśleć o zawodnikach, nie tylko dlatego, że we wtorek jest Liga Mistrzów. Bierzemy pod uwagę ich zmęczenie, nagromadzenie minut... Musimy planować naszą pracę tak, aby wszyscy piłkarze byli dostępni do końca sezonu - zapowiedział otwarcie Xavi Hernandez.