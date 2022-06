Zaskakujący następca Lewandowskiego? Sensacyjne doniesienia mediów

Oprac.: Tomasz Czernich Robert Lewandowski

Choć negocjacje na linii Bayern Monachium - FC Barcelona są długie i bardzo burzliwe, wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski ostatecznie opuści ekipę mistrzów Niemiec i trafi do stolicy Katalonii. Jak informują hiszpańskie media, Bawarczycy mogą go zastąpić mocno zaskakującym nazwiskiem.

Zdjęcie Hugo Ekitike / AFP FRANCOIS NASCIMBENI / AFP