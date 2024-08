Dałem tej dyscyplinie sportu wszystko, co miałem. Poświęciłem jej 18 lat mojego życia, codziennie, bez wymówek. Dziś, choć moje ciało wciąż czuje się gotowe do wyzwać, moje serce jest już poza tym. Czuję, że teraz nadszedł czas, by poświęcić całą uwagę mojej rodzinie - mojej cudownej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci - Liamowi oraz Noelii

~ napisał Wojciech Szczęsny