Mecz towarzyski z reprezentacją Norwegii odbył się w lutym 2011 roku podczas obozu treningowego naszej reprezentacji w Portugalii . Doszło do niego trzy dni po skromnym zwycięstwie 1:0 nad Mołdawią. Zapewniło nam je trafienie Dawida Plizgi. Na stadionie w Faro zgromadziło się wówczas zaledwie kilkuset kibiców, którzy chcieli zobaczyć w akcji "Orły Franciszka Smudy" .

Był to czas, gdy reprezentacja Polski znajdowała się na 71. miejscu w rankingu FIFA . Przed "Biało-Czerwonymi" sklasyfikowane były takie potęgi, jak: Burkina Faso, Gabon, czy Botswana. Norwegia natomiast okupowała 11. pozycję.

Polska - Norwegia. 12 lat temu Robert Lewandowski strzelił piękną bramkę

Gra reprezentacji Polski nie porywała. Można ją było jednak pochwalić za szczelną defensywę. To, co najważniejsze, wydarzyło się w 19. minucie spotkania. Dariusz Dudka znalazł wówczas swoim podaniem znajdującego się na lewym skrzydle Roberta Lewandowskiego, a ten przyjął piłkę i z gracją obrócił się z nią, kompletnie myląc pilnującego go rywala. Potem zaczął biec w stronę pola karnego, lecz nagle zdecydował się na zaskakujący strzał z 25-30 metrów.