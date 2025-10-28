Spotkanie z Realem Madryt jasno pokazało, że ofensywa FC Barcelony bez Roberta Lewandowskiego i Raphinhii jest jedynie cieniem samej siebie. Kibice katalońskiej ekipy z ulgą mogli więc przyjąć informacje, że kapitan reprezentacji Polski wrócił już do treningów z drużyną i jego powrót na boisko to w zasadzie formalność.

Odetchnąć może również naturalnie Hansi Flick, który ma spory ból głowy, jeśli chodzi o dostępność poszczególnych piłkarzy. W El Clasico, z powodu urazów i kontuzji, nie mogło wystąpić aż siedmiu piłkarzy i jak przekazują hiszpańskie media, to mocno doskwiera niemieckiemu trenerowi.

Alarm w Barcelonie. Ogłosili o Lewandowskim, teraz takie wieści. "Jest w szoku"

"Sport" wyliczył, że sytuacja z początku tego sezonu jest jeszcze gorsza, niż przed rokiem. Od 1. kolejki La Liga do teraz, aż 12 zawodników doznało łącznie 13 kontuzji i urazów. Analogicznie, w tym samym momencie sezonu było to 12 kontuzji rozłożonych na 11 zawodników. To oczywiście odbija się na Hansim Flicku i jego sztabie.

- Długa lista kontuzji w szatni "Blaugrany" sprawiła, że Hansi Flick jest w szoku w kluczowym momencie sezonu - wskazują katalońscy dziennikarze.

Sztab niemieckiego szkoleniowca miał podczas letniej przerwy specjalne zadanie, jakim była poprawa stanu zdrowia piłkarzy i zmodernizowanie jednostek treningowych tak, aby zminimalizować ryzyko kontuzji. To jednak nie przyniosło wymiernych korzyści.

Napięty i wymagający terminarz odbija się na zawodnikach. (...) Parametry fizyczne, z jakimi zmaga się sztab techniczny, niepokoją Flicka, ponieważ zauważa, że działania prewencyjne nie przyniosły rezultatów. To uczucie pogłębia się, gdy weźmie się pod uwagę, że drużyna bardzo dobrze wypoczęła latem i zakończyła okres przygotowawczy w doskonałej formie - czytamy dalej.

Sen z powiek Flicka mogą spędzać przede wszystkim kolejne przerwy reprezentacyjne. Jego zawodnicy to właśnie tam najczęściej doznają urazów i kontuzji. Tak było m.in. w przypadku Roberta Lewandowskiego, czy Lamine Yamala.

