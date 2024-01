W obozie FC Barcelona doszło do tąpnięcia, po tym jak trener Xavi Hernandez zapowiedział swoje rychłe odejście. Media na Półwyspie Iberyjskim co rusz piszą o tym, że lato może wiele zmienić także w kwestii przyszłości Roberta Lewandowskiego. Swoje zdanie w tym temacie przedstawił w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty hiszpański dziennikarz Ivan San Antonio. Jak stwierdził, niewykluczone, że reprezentant Polski latem rzeczywiście zmieni klub i to "za drobne", lecz kluczowa będzie tu jego decyzja. FC Barcelona nie zamierza go bowiem sprzedawać z własnej woli.